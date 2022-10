Club Brugge wint eenvoudig van Mechelen en tankt vertrouwen voor CL-kraker tegen Atlético

Club Brugge - KV Mechelen in een notendop:

Jutgla doet het weer voor Club

Perfecte repetitie voor Atlético

Het moeilijkste leek daarmee gedaan voor Club Brugge. Na een onfortuinlijke en stevige botsing tussen Nusa en Bates kreeg de landskampioen al vroeg in de tweede helft een vrije trap. Een klusje voor Sobol, die bal enig mooi in doel draaide. 2-0 en doodsteek voor KV Mechelen.



Club ging door op zijn elan en zocht naar een derde goal, maar Coucke voorkwam meer averij voor de bezoekers. Zowel Nusa, Nielsen als Jaremtsjoek kregen de bal niet voorbij de doelman. KV Mechelen had niks meer in de pap te brokken. Op één moment na, toen een afstandsschot van Schoofs rakelings over de kruisig ging.



De 3-0 bleef in de lucht hangen. Invaller Buchanan kon Coucke wél verschalken, maar zijn treffer werd afgekeurd voor nipt buitenspel. Het langverwachte wederoptreden van Lang gaf Club nog wat meer schwung. Coucke hield Vanaken en Odoi nog van een treffer, maar in de slotfase leidde een prima voorzet van Lang alsnog tot de 3-0. Buchanan werkte de bal met wat meeval en zijn schouder in doel.



Club knoopt zo na de pijnlijke uitschuiver tegen Standard weer aan met de overwinning, de perfecte generale repetitie voor het Champions League-duel tegen Atlético. KV Mechelen weet na een 4 op 6 weer wat verliezen is.