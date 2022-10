Felice Mazzu ontvangt oude liefde Charleroi: "Onze intensiteit en agressiviteit moet veel hoger liggen"

vooraf, 10 uur 59. Springt Charleroi over Anderlecht? Zowel Charleroi als Anderlecht hebben een matige seizoenstart achter de rug. De thuisploeg telt voorlopig één puntje meer dan de bezoekers, maar mits een zege kunnen de Carolo's dus voor een haasje-over zorgen. Anderlecht heeft dan weer een zege nodig om de top van het klassement niet nog verder te zien uitlopen. Door de zege van Union volgt paars-wit nu al op 6 punten van de top 4. .

clock 10:55

vooraf, 10 uur 55. Amuzu zet zijn krabbel tot 2025. "Vertrekt hij of vertrekt hij niet?", dat was de vraag die iedereen zich stelde wanneer de naam Francis Amuzu weerklonk. Lange tijd leek het erop dat de aanvaller Brussel zou inruilen voor het Franse Nice, maar uiteindelijk ging die overstap niet door. Amuzu bleef dus gewoon in de hoofdstad en verlengde onlangs zijn contract tot 2025. Al lijkt de Belg wel de belofte gekregen te hebben om volgende zomer een stapje hoger te mogen zetten. .