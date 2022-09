Club Brugge staat voor lastige verplaatsing naar Sclessin na Europese droomavond

Na de verbluffende 0-4-zege tegen Porto in de Champions League trekt Club Brugge vanavond met de wind in de zeilen richting Luik. Standard doet het in de eigen competitie allesbehalve slecht en kan zowaar tot op 1 punt komen van plek 4. Wie trekt aan het langste eind? Volg de wedstrijd hier live vanaf 18u30.