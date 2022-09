LIVE: KV Mechelen met tien na onbezonnen actie van Da Cruz, kan OH Leuven profiteren?

In de Jupiler Pro League trappen KV Mechelen en OH Leuven het zaterdagvoetbal op gang. De bezoekers beleefden de afgelopen weken op een roze wolk en nestelden zich zelfs in de top 4. KV Mechelen knoopte vorige week dan weer aan met de zege na twee nederlagen op rij. Wie trekt de goede lijn door? Volg de wedstrijd hier live vanaf 16 uur.