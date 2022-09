LIVE: Genk en Gent gaan op zoek naar het openingsdoelpunt in partij die wat op slot zit

Het zondagvoetbal in de Jupiler Pro League begint met een affiche tussen Racing Genk en KAA Gent. De thuisploeg liet nog maar twee keer punten liggen in de competitie en wil in het spoor blijven van Leider Antwerp. Gent kan dan weer naar een gedeelde vierde plaats springen. Volg de wedstrijd hier live vanaf 13u30.