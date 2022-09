Trekt Union, zonder Vanzeir en Nieuwkoop, zijn goede Europese vorm door tegen Eupen?

Met 9 op 12 kan Union in eigen huis sterke cijfers voorleggen. Buitenshuis is het dit seizoen voorlopig een ander verhaal. Enkel bij Zulte Waregem kon het de volle buit pakken, de overige 3 uitwedstrijden leverden slechts 1 punt op.

clock 15:36

vooraf, 15 uur 36. Onderlinge duels. Eupen kon vorig seizoen 1 puntje sprokkelen in de onderlinge duels met Union. Op eigen veld haalde Eupen toen een 0-2-achterstand op, maar ging het uiteindelijk toch nog de boot in. De terugwedstrijd in het Dudenpark draaide op een scoreloos gelijkspel uit. .