LIVE: Union en Eupen houden gelijke tred, Peeters straft blunder niet af, Moser houdt Lynen van 1-2

tweede helft, minuut 71. Nuhu kan zich centraal doorzetten, maar oog in oog met Moris mikt hij pal op de doelman. Bovendien wordt er terecht gefloten voor buitenspel. .

tweede helft, minuut 68. De wedstrijd gaat de laatste fase in en kan nog alle kanten uit. Geen van beide ploegen kan het laken echt naar zich toetrekken. Kan Eupen straks profiteren van de vermoeidheid bij Union, na de Europese midweekmatch tegen Malmo? .

tweede helft, minuut 62. Dubbele wissel. Karel Geraerts grijpt in en brengt Nilsson en Puertas tussen de lijnen. Voor Francois en Rodriguez is de wedstrijd voorbij. .

tweede helft, minuut 59. Boniface waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn poging gaat een eind naast. Voorlopig is het nog niet zijn wedstrijd. .

tweede helft, minuut 55. Daar is Union opnieuw en weer is het Lynen die voor dreiging zorgt. Hij kan centraal bijna alleen op Moser afgaan, maar wringt de kans de nek om met een slechte aanname. .

Moser houdt Eupen overeind. Na een reuzenkans voor Eupen, nu eentje voor Union. Moser pakt uit met een fenomenale redding op een poging van Lynen. Met de rug naar doel pakt die uit met een gevaarlijke achterwaartse kopbal op een voorzet van Lapoussin. Francois mag het van dichtbij proberen in de rebound, maar hij laat de 1-2 liggen. . tweede helft, minuut 49.

tweede helft, minuut 46. Peeters laat het liggen. Rodriguez is nog niet helemaal wakker en gaat achteraan vreselijk de mist in. Hij levert de bal zomaar in bij Peeters. Die weet het doel normaal gezien wel staan, maar speelt het nu slecht uit. Moris heeft geen problemen met het slappe schot. .