LIVE: Bolat houdt Westerlo overeind, Nkuba mikt gelijkmaker op de doelman

Stevige botsing tussen Foster en Andreou en het is vooral de Charleroi-speler die in de klappen deelt. Na de nodige verzorging kan hij zijn wedstrijd weer voortzetten. De tijd begint intussen te dringen voor Charleroi.

Nog maar eens twee frisse krachten bij Westerlo. Chadli en Akbunar worden vervangen door Vaesen en Dierckx. Bij Charleroi is Descotte in de ploeg gekomen voor Tchatchoua.

Westerlo kon dit seizoen nog geen enkel punt sprokkelen buitenshuis. Komt daar vanavond verandering in of zit het venijn in de staart voor de bezoekers?

tweede helft, minuut 64. Dubbele wissel. Edward Still grijpt in bij Charleroi en gooit Morioka en Kayembe in de ploeg. Voor Bessile en doelpuntenmaker Mbenza is de wedstrijd voorbij. .