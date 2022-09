Rode lantaarn Cercle Brugge zoekt dringend punten thuis tegen KV Oostende

Cercle Brugge heeft het altijd wel knap lastig met KV Oostende. De laatste keer dat de Vereniging de Kustboys kon kloppen in de competitie dateert al van augustus 2013. Dat is toch al 9 jaar geleden.

vooraf, 17 uur 50. Laatste zege. Cercle Brugge heeft het altijd wel knap lastig met KV Oostende. De laatste keer dat de Vereniging de Kustboys kon kloppen in de competitie dateert al van augustus 2013. Dat is toch al 9 jaar geleden. .

Ook bij KV Oostende noteren we slechts 1 wijziging. Albanese verdwijnt uit de basiself van Yves Vanderhaeghe, D'Haese mag wel starten.

vooraf, 17 uur 45. Basisplaats voor D'Haese. Ook bij KV Oostende noteren we slechts 1 wijziging. Albanese verdwijnt uit de basiself van Yves Vanderhaeghe, D'Haese mag wel starten. .

Ondanks de nederlaag tegen Antwerp voert coach Thalhammer slechts 1 wissel door. Miangue komt in de ploeg voor Torres.

vooraf, 17 uur 17. 1 wijziging bij Cercle Brugge. Ondanks de nederlaag tegen Antwerp voert coach Thalhammer slechts 1 wissel door. Miangue komt in de ploeg voor Torres. .

clock 15:24

vooraf, 15 uur 24. Beide ploegen in puntennood. Zowel KV Oostende als Cercle Brugge hebben dringend nood aan punten om in wat veiliger vaarwater terecht te komen. Met amper 5 punten is vooral de situatie van de thuisploeg niet ideaal, maar ook KVO kan de punten goed gebruiken om de degradatiedruk af te houden. .