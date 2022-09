LIVE: Bernier verkleint efficiënt het verschil voor Seraing, Antwerp domineert balbezit

clock 53' tweede helft, minuut 53. De hardwerkende Miyoshi slingert en sleept zich tussen er twee van Seraing en geeft mee met Ekkelenkamp. Het schot eindigt in het zijnet, langs de foute kant wel. . De hardwerkende Miyoshi slingert en sleept zich tussen er twee van Seraing en geeft mee met Ekkelenkamp. Het schot eindigt in het zijnet, langs de foute kant wel.

clock 50' Gele kaart voor Jelle Bataille van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 50 yellow card Jelle Bataille Antwerp

clock 46' tweede helft, minuut 46. Save Dietsch. Ekkelenkamp stuurt Miyoshi de zestien in. De bal wordt teruggetrokken tot bij Stengs, die ziet zijn schot gered door de keeper van Seraing. . Save Dietsch Ekkelenkamp stuurt Miyoshi de zestien in. De bal wordt teruggetrokken tot bij Stengs, die ziet zijn schot gered door de keeper van Seraing.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:48 tweede helft, 21 uur 48. De bal rolt opnieuw in Antwerpen. Gaat de thuisploeg doorduwen voor een comfortabele voorsprong? . De bal rolt opnieuw in Antwerpen. Gaat de thuisploeg doorduwen voor een comfortabele voorsprong?

clock 21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij RFC Seraing, Stève Mvoué erin, Mathieu Cachbach eruit wissel substitution out Mathieu Cachbach substitution in Stève Mvoué

clock 21:34 rust, 21 uur 34. Pauze. De eerste 45 minuten zitten erop, met toch een kleine plottwist op het eind. Antwerp kwam via Alderweireld en Janssen gemakkelijk op een dubbele voorsprong maar kon de aansluitingstreffer van Bernier dankzij een uitstekende voorzet van Poaty niet voorkomen. . Pauze De eerste 45 minuten zitten erop, met toch een kleine plottwist op het eind. Antwerp kwam via Alderweireld en Janssen gemakkelijk op een dubbele voorsprong maar kon de aansluitingstreffer van Bernier dankzij een uitstekende voorzet van Poaty niet voorkomen.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Antoine Bernier van RFC Seraing. 2, 1. goal Antwerp RFC Seraing 57' 2 1

clock 43' eerste helft, minuut 43. Seraing geeft zich niet over. Zowaar de aansluitingstreffer! Het niveauverschil is dan wel groot maar Poaty's voorzet eindigt uiteindelijk via Mouandilmadji in de voeten van Bernier, die via de verste paal de clean sheet van Antwerp wegveegt. . Seraing geeft zich niet over Zowaar de aansluitingstreffer! Het niveauverschil is dan wel groot maar Poaty's voorzet eindigt uiteindelijk via Mouandilmadji in de voeten van Bernier, die via de verste paal de clean sheet van Antwerp wegveegt.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Prachtcombinatie bij Antwerp. Op rechts tovert The Great Old net geen tiki-taka uit de sloffen. Het schot van Pieter Gerkens wijkt af en gaat naast. Mooi mooi mooi! . Prachtcombinatie bij Antwerp. Op rechts tovert The Great Old net geen tiki-taka uit de sloffen. Het schot van Pieter Gerkens wijkt af en gaat naast. Mooi mooi mooi!

clock 34' Lat 'redt' Seraing. Ekkelenkamp met een heel goede vrije trap. Over de muur maar dan dipt de bal net te laat, via de lat botst de bal opnieuw in het pak. Hoeveel gaat het hier worden? . eerste helft, minuut 34. shot on goalpost Lat 'redt' Seraing Ekkelenkamp met een heel goede vrije trap. Over de muur maar dan dipt de bal net te laat, via de lat botst de bal opnieuw in het pak. Hoeveel gaat het hier worden?

clock 32' eerste helft, minuut 32. Antwerp speelt hier een spelletje kat-en-muis met een zeer zwak Seraing. Tom Boudeweel op Radio 1. Antwerp speelt hier een spelletje kat-en-muis met een zeer zwak Seraing. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 29' eerste helft, minuut 29. Daar is de frustratie. Marius Mouandilmadji is het hollen achter een ongrijpbare bal beu en trapt Yusuf langs achter op de enkels. Nergens voor nodig maar Kevin Van Damme houdt het momenteel op een berisping. . Daar is de frustratie Marius Mouandilmadji is het hollen achter een ongrijpbare bal beu en trapt Yusuf langs achter op de enkels. Nergens voor nodig maar Kevin Van Damme houdt het momenteel op een berisping.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Alderweireld verstuurt weer zo'n pass, richting Stengs. Volgens Antwerp maakt Poaty een fout om die af te stoppen, ref Van Damme laat spelen. . Alderweireld verstuurt weer zo'n pass, richting Stengs. Volgens Antwerp maakt Poaty een fout om die af te stoppen, ref Van Damme laat spelen.

clock 20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Vincent Janssen van Antwerp. 2, 0. goal Antwerp RFC Seraing 57' 2 0

clock 18' eerste helft, minuut 18. Wedstrijd gespeeld? Voetbal kan simpel zijn. Alderweireld verstuurt één van zijn gekende passes naar de borst van Janssen. Gerkens knalt de afgelegde bal via de voet van Janssen binnen. . Wedstrijd gespeeld? Voetbal kan simpel zijn. Alderweireld verstuurt één van zijn gekende passes naar de borst van Janssen. Gerkens knalt de afgelegde bal via de voet van Janssen binnen.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Balbezit: 78-22. David en Goliath, alleen lijkt David hier geen kans te maken. Antwerp eist in het openingskwartier maar liefst 78% van het balbezit op. Seraing moet ondergaan. . Balbezit: 78-22 David en Goliath, alleen lijkt David hier geen kans te maken. Antwerp eist in het openingskwartier maar liefst 78% van het balbezit op. Seraing moet ondergaan.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Het flankenspel van Anwerp is bijzonder gevaarlijk. De over- of onderlappende backs krijgen veel tijd en ruimte voor hun voorzet. Bataille zet voor vanop links, Stengs krijgt zijn schot niet op doel. . Het flankenspel van Anwerp is bijzonder gevaarlijk. De over- of onderlappende backs krijgen veel tijd en ruimte voor hun voorzet. Bataille zet voor vanop links, Stengs krijgt zijn schot niet op doel.