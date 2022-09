LIVE: Antwerp zet Seraing meteen op voorsprong na kopbalgoal Alderweireld

David en Goliath, alleen lijkt David hier geen kans te maken. Antwerp eist in het openingskwartier maar liefst 78% van het balbezit op. Seraing moet ondergaan.

Balbezit: 78-22. David en Goliath, alleen lijkt David hier geen kans te maken. Antwerp eist in het openingskwartier maar liefst 78% van het balbezit op. Seraing moet ondergaan. . eerste helft, minuut 15.

clock 13'

eerste helft, minuut 13. Het flankenspel van Anwerp is bijzonder gevaarlijk. De over- of onderlappende backs krijgen veel tijd en ruimte voor hun voorzet. Bataille zet voor vanop links, Stengs krijgt zijn schot niet op doel. .