Wankelend Anderlecht moet op zoek naar vertrouwen tegen Kortrijk

clock 11:13

vooraf, 11 uur 13. Twijfelend Anderlecht. In het Lotto Park loopt het momenteel allesbehalve van een leien dakje. De troepen van Felice Mazzu wonnen in de competitie voor het laatst op 14 augustus (0-3 op STVV), maar stapelden daarna de verliespunten op. Eindbalans: een trieste 12e plek in de stand. In de Conference League staat paars-wit er met een 4 op 6 dan wel wat beter voor. Al tankte de recordkampioen met een 0-0 op het veld van FCSB niet al te veel vertrouwen voor vanavond. .