LIVE: Anderlecht is meteen op achtervolgen aangewezen bij gretig Westerlo

Vuisten van Van Crombrugge. De kansen blijven voor de thuisploeg. Chadli komt goed naar binnen en test met een knap schot de vuisten van Van Crombrugge. eerste helft, minuut 13.

Anderlecht probeert een keertje te combineren over de linkerkant. Verschaeren krijgt wat vrijheid, maar Madsen is snel terug om de voorzet eruit te halen. eerste helft, minuut 10.

En dit keer is het Lyle Foster die helemaal los is. De Zuid-Afrikaan wil voorbij Debast, maar dat lukt niet. Chadli stond iets voorbij het penaltypunt nochtans helemaal vrij. eerste helft, minuut 8.

clock 6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Igor Vetokele van Westerlo. 1, 0. goal Westerlo Anderlecht 13' 1 0

Vetokele scoort meteen! Westerlo staat heerlijk te voetballen en klimt meteen op voorsprong. Na een knappe combinatie komt De Cuyper helemaal vrij aan de linkerkant en hij biedt Vetokele het openingsdoelpunt aan. Anderlecht verliest voorlopig te veel duels en ondergaat het spel. eerste helft, minuut 4.

Westerlo is gretig begonnen aan de partij. Vetokele, Dierckx en Foster zetten de Anderlecht-defensie fors onder druk. Hannes Delcroix komt ook een eerste keer goed weg wanneer niemand zijn missertje kan afstraffen. eerste helft, minuut 2.

Aftrap! We zijn eraan begonnen in 't Kuipje! Beide teams kunnen de punten in elk geval gebruiken. Krijgen we nog eens ouderwets spektakel tussen Westerlo en Anderlecht? eerste helft, minuut 1.

De spelers wandelen de smalle tunnel uit en krijgen een warm welkom van de supporters. We maken ons op voor een leuke opener van deze voetbalzondag! vooraf, 13 uur 27.

clock 13:20 vooraf, 13 uur 20. Ik hoop dat de Europese zege voor een nieuw elan zorgt en vooral vertrouwen. We weten dat Westerlo fysieke kwaliteiten heeft en dat zal hen helpen op dit kleine veld. We zullen moeten knokken en de bal goed laten rondgaan. Felice Mazzu (Anderlecht). Ik hoop dat de Europese zege voor een nieuw elan zorgt en vooral vertrouwen. We weten dat Westerlo fysieke kwaliteiten heeft en dat zal hen helpen op dit kleine veld. We zullen moeten knokken en de bal goed laten rondgaan. Felice Mazzu (Anderlecht)

Bondscoach Roberto Martinez is er deze namiddag in elk geval bij. Chadli zal dan ook meteen zijn stempel willen drukken op deze wedstrijd. Is er straks een Westerlo-speler bij op het WK in Qatar? vooraf, 13 uur 18.

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Chadli is een zeer slimme en complete voetballer. Als we het moeilijk hebben kan hij de andere jongens gaan bijsturen. Jonas De Roeck (Westerlo). Chadli is een zeer slimme en complete voetballer. Als we het moeilijk hebben kan hij de andere jongens gaan bijsturen. Jonas De Roeck (Westerlo)

Het kan spoken in 't Kuipje. Aan Westerlo-Anderlecht zit toch wel een geschiedenis vast. Aan het einde van vorige eeuw kreeg paars-wit er liefst 6 om de oren van een ontketend Westerlo, het jaar nadien stonden er zowaar weer forfaitcijfers op het scorebord. Nadien verloor Anderlecht nog wel een aantal keer in Westerlo, maar zulke resultaten kwamen niet meer voor. De laatste ontmoeting in de Kempen dateert van het seizoen 2017/18, Anderlecht stootte toen door in de beker na een doelpunt van Onyekuru. Het Westelse Kuipje is er in elk geval klaar voor, het sympathieke stadion is voor het eerst in 5 jaar uitverkocht. vooraf, 13 uur 09.

clock 12:52 vooraf, 12 uur 52. Chadli meteen in de basis. Jonas De Roeck is blijkbaar tevreden van wat Nacer Chadli op de eerste trainingen liet zien want de 66-voudige Rode Duivel staat meteen aan de aftrap. Ongetwijfeld meteen een speciale match voor Chadli want in het seizoen 2019/20 speelde hij zelf nog voor paars-wit. Verder dropt De Roeck ook Fixelles, Tagir en Vetokele weer in de ploeg. Onder meer Perdichizzi en de kwieke Nene Dorgeles zitten op de bank. . Chadli meteen in de basis Jonas De Roeck is blijkbaar tevreden van wat Nacer Chadli op de eerste trainingen liet zien want de 66-voudige Rode Duivel staat meteen aan de aftrap. Ongetwijfeld meteen een speciale match voor Chadli want in het seizoen 2019/20 speelde hij zelf nog voor paars-wit. Verder dropt De Roeck ook Fixelles, Tagir en Vetokele weer in de ploeg. Onder meer Perdichizzi en de kwieke Nene Dorgeles zitten op de bank.