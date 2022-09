Anderlecht wil in uitverkocht Kuipje opnieuw aanknopen met de overwinning

clock 10:10 vooraf, 10 uur 10. Chadli in de kern. Westerlo speelt voor het eerst in 5 jaar nog eens voor een vol huis. Voor coach Jonas De Roeck is het een weerzien met de club waar hij 3 jaar aan de slag was als beloftecoach en assistent-coach. Ook De Roecks assistent Bart Goor heeft een rijk paars-wit verleden. De Roeck kan vanmiddag ook rekenen op Nacer Chadli, die op de slotdag van de transfermarkt nog de overstap maakte van de Turkse club Basaksehir en in het Kuipje zijn carrière nieuw leven wil inblazen. Ook voor Chadli wordt het een weerzien met zijn ex-club. . Chadli in de kern Westerlo speelt voor het eerst in 5 jaar nog eens voor een vol huis. Voor coach Jonas De Roeck is het een weerzien met de club waar hij 3 jaar aan de slag was als beloftecoach en assistent-coach. Ook De Roecks assistent Bart Goor heeft een rijk paars-wit verleden.



De Roeck kan vanmiddag ook rekenen op Nacer Chadli, die op de slotdag van de transfermarkt nog de overstap maakte van de Turkse club Basaksehir en in het Kuipje zijn carrière nieuw leven wil inblazen. Ook voor Chadli wordt het een weerzien met zijn ex-club.

clock 10:10 vooraf, 10 uur 10.

clock 10:06 vooraf, 10 uur 06. Bij Anderlecht liggen Trebel en Raman nog altijd in de lappenmand. Coach Felice Mazzu had in zijn wedstrijdkern ook geen plaats voor Ishaq, Angulo en Ait El Hadj. De jonge Duranville is er wel weer bij. . Bij Anderlecht liggen Trebel en Raman nog altijd in de lappenmand. Coach Felice Mazzu had in zijn wedstrijdkern ook geen plaats voor Ishaq, Angulo en Ait El Hadj. De jonge Duranville is er wel weer bij.

clock 10:06 vooraf, 10 uur 06.

clock 10:03 vooraf, 10 uur 03. Westerlo ontvangt Anderlecht. Promovendus Westerlo krijgt vanmiddag Anderlecht over de vloer. Beide ploegen hebben nood aan een overwinning. Krijgen we spektakel in een uitverkocht Kuipje? Volg het hier fase per fase vanaf 13.30 uur. . Westerlo ontvangt Anderlecht Promovendus Westerlo krijgt vanmiddag Anderlecht over de vloer. Beide ploegen hebben nood aan een overwinning. Krijgen we spektakel in een uitverkocht Kuipje? Volg het hier fase per fase vanaf 13.30 uur.