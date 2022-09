Heldenrol voor Samatta: Genk blijft in de top drie na passage in het Dudenpark

Union-coach Karel Geraerts had een gelijkaardige analyse in petto als zijn Genkse collega: "Het eerste doelpunt valt voor ons zeer ongelegen, zeker met die wedstrijd van donderdag in de benen is dat echt niet optimaal."



"In de tweede helft namen we over omdat Genk ook automatisch wat achteruit ging kruipen. Je scoort dan op het goede moment en dan hoop je om door te duwen, maar dat deden we niet."



"Heel veel van mijn spelers zijn tot het gaatje moeten gaan dus ik kan niet anders dan tevreden zijn. We verdienden deze nederlaag niet, maar we zullen ons optrekken aan deze prestatie."