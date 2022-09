LIVE: Hans Vanaken maakt zijn 100e doelpunt in de Belgische competitie

Nog 10 minuten en de 6e competitiezege van het seizoen is een feit voor Club Brugge. Met 19 op 24 nadert de landskampioen tot op 2 punten van leider Antwerp. Stamnummer 1 gaat morgenmiddag op bezoek bij rode lantaarn Cercle Brugge.

tweede helft, minuut 79. Nog 10 minuten en de 6e competitiezege van het seizoen is een feit voor Club Brugge. Met 19 op 24 nadert de landskampioen tot op 2 punten van leider Antwerp. Stamnummer 1 gaat morgenmiddag op bezoek bij rode lantaarn Cercle Brugge. Seraing blijft onderaan het klassement hangen met 6 op 24. .

clock 75'

tweede helft, minuut 75. Sergio Conceiçao jr. Seraing gooit Sergio Conceiçao in de strijd. De zoon van? Ja, de zoon van de voormalige en gelijknamige Standard-vedette. Anno 2022 coacht Sergio Conceiçao FC Porto, dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Tot zover het... bruggetje in dit liveverslag. .