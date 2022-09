Club Brugge houdt hoofd boven water in zompig Seraing, Vanaken maakt zijn 100e

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. einde: 0-2. Club Brugge boekt een logische zege op het natte terrein van Seraing. Na een moeilijk wedstrijdbegin speelt de landskampioen zijn klasse uit in de tweede helft. Larin maakt zijn eerste in het shirt voor Club Brugge, Vanaken scoort zijn 100e in de Belgische competitie. Dinsdag mag Club weer aan de bak in de Champions League. Blauw-zwart speelt in en tegen Porto. . einde: 0-2 Club Brugge boekt een logische zege op het natte terrein van Seraing.

clock 90+3' Gele kaart voor Abdoulaye Sylla van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Abdoulaye Sylla RFC Seraing

clock 90+3' Gele kaart voor Abdoulaye Sylla van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Abdoulaye Sylla RFC Seraing

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Sylla vliegt stevig in op Vanaken en zet zijn voet nog eens in de rechter van de Club-kapitein. Een terechte gele kaart.

clock 90' tweede helft, minuut 90. +4 minuten. De wedstrijdleiding telt er 4 minuten bij.

clock 89' Mignolet met z'n vuisten. Concaiçao draait een vrije trap recht voor doel. Mignolet is bij de les en bokst de bal uit de gevarenzone. . tweede helft, minuut 89. crucial save

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Club Brugge, Kamal Sowah erin, Cyle Larin eruit wissel substitution out Cyle Larin substitution in Kamal Sowah

clock 83' Gele kaart voor Abou Ba van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 83 yellow card Abou Ba RFC Seraing

clock 83' even groggy. Club-invaller Lynnt Audoor wordt vol geraakt in zijn aangezicht. De 18-jarige flankspeler blijft even groggy liggen, maar kan de match wel uitspelen. Bluvn goan. . tweede helft, minuut 83. injury

clock 83' Gele kaart voor Simon Elisor van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 83 yellow card Simon Elisor RFC Seraing

clock 79' tweede helft, minuut 79. Nog 10 minuten en de 6e competitiezege van het seizoen is een feit voor Club Brugge. Met 19 op 24 nadert de landskampioen tot op 2 punten van leider Antwerp. Stamnummer 1 gaat morgenmiddag op bezoek bij rode lantaarn Cercle Brugge. Seraing blijft onderaan het klassement hangen met 6 op 24.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Club Brugge, Lynnt Audoor erin, Casper Nielsen eruit wissel substitution out Casper Nielsen substitution in Lynnt Audoor

clock 75' tweede helft, minuut 75. Sergio Conceiçao jr. Seraing gooit Sergio Conceiçao in de strijd. De zoon van? Ja, de zoon van de voormalige en gelijknamige Standard-vedette. Anno 2022 coacht Sergio Conceiçao FC Porto, dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Tot zover het... bruggetje in dit liveverslag.

Anno 2022 coacht Sergio Conceiçao FC Porto, dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League.

Tot zover het... bruggetje in dit liveverslag.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Club Brugge, Ferrán Jutglà erin, Roman Jaremtsjoek eruit wissel substitution out Roman Jaremtsjoek substitution in Ferrán Jutglà

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij RFC Seraing, Simon Elisor erin, Daniel Opare eruit wissel substitution out Daniel Opare substitution in Simon Elisor

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij RFC Seraing, Sergio Conceicao erin, Mathieu Cachbach eruit wissel substitution out Mathieu Cachbach substitution in Sergio Conceicao

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij RFC Seraing, Mansoni Sambu erin, Marius Mouandilmadji eruit wissel substitution out Marius Mouandilmadji substitution in Mansoni Sambu

clock 69' tweede helft, minuut 69.

clock 69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Hans Vanaken van Club Brugge. 0, 2. goal RFC Seraing Club Brugge einde 0 2