OH Leuven bevestigt status van seizoensrevelatie tegen Charleroi

OH Leuven - Charleroi in een notendop:

Spel gaat goed op en neer

"Ze hebben het beste middenveld van België", aldus Brys. "Het is een van de moeilijkste verplaatsingen in de Pro League", vertelde Edward still dan weer.

Beide coaches gooiden voor de partij met bloemetjes naar elkaar en we kregen ook een interessante pot voetbal op ons bord. In het eerste kwartier opende Heymans de score na een fraaie aanval over verschillende stationnetjes.



Bij OH Leuven lieten ze de kopjes niet hangen want Maertens profiteerde van een verkeerde inschatting van doelman Koffi: 1-1. Nsingi kwam nog dicht bij een nieuwe treffer, maar de lat bracht redding voor Charleroi.