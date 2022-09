LIVE: Invaller Gonzalez trapt OHL meteen op voorsprong, Charleroi moet achtervolgen

Oud-Heverlee Leuven is na 7 speeldagen voorlopig de verrassing van het seizoen. De Leuvenaars spelen knap voetbal onder coach Marc Brys en draaien voorlopig bovenin mee in de stand. Kan Charleroi, 7e in de stand, OHL punten afsnoepen aan Den Dreef? Volg het om 20.45 uur.