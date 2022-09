LIVE: Doelman Koffi de mist in, Maertens profiteert en hijst OHL op 1-1

We duiken de rust in na een attractieve eerste helft. Heymans werkte eerst een fraaie aanval af waarna Maertens profiteerde van een inschattingsfout van doelman Koffi. Alles kan dus nog in de tweede helft.

rust, 21 uur 33. Rust. We duiken de rust in na een attractieve eerste helft. Heymans werkte eerst een fraaie aanval af waarna Maertens profiteerde van een inschattingsfout van doelman Koffi. Alles kan dus nog in de tweede helft. .

Daar is dan toch de gelijkmaker. Hervé Koffi misrekent zich volledig op een diepe bal en daar kan Maertens van profiteren. Hij depanneert het leer in het lege doel: 1-1.

eerste helft, minuut 22. Maertens maakt er 1-1 van! Daar is dan toch de gelijkmaker. Hervé Koffi misrekent zich volledig op een diepe bal en daar kan Maertens van profiteren. Hij depanneert het leer in het lege doel: 1-1. .

Andreou is te laat met zijn ingreep en wordt daarvoor beboet. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit.

eerste helft, minuut 17. Andreou is te laat met zijn ingreep en wordt daarvoor beboet. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit. .

clock 13'

eerste helft, minuut 13. Heymans werkt het prima af: 0-1! We krijgen al meteen een doelpunt te zien en het is bijzonder fraai gevoetbald. Charleroi tekent een aanval op de mat met Heymans als afwerker. Via de paal verdwijnt het leer in doel. .