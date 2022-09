Tienkoppig KVO stuurt Eupen zonder punten terug naar de Oostkantons

De overtredingen van Mubarak Wakaso zijn bij momenten best gemeen. Hij trapt Berte twee keer aan en krijgt een gele kaart. De youngster moet naar de kant met een bloedneus. Oostende is zo even met negen.

tweede helft, minuut 90. De overtredingen van Mubarak Wakaso zijn bij momenten best gemeen. Hij trapt Berte twee keer aan en krijgt een gele kaart. De youngster moet naar de kant met een bloedneus. Oostende is zo even met negen. .

De wedstrijd kabbelt echt naar het einde en Eupen is niet bij machte om KVO pijn te doen. Enkel stress in de benen kan de thuisploeg nog parten gaan spelen.

tweede helft, minuut 87. De wedstrijd kabbelt echt naar het einde en Eupen is niet bij machte om KVO pijn te doen. Enkel stress in de benen kan de thuisploeg nog parten gaan spelen. .

Nathan Verboomen gaat even in discussie met Yves Vanderhaeghe. De spanning neemt uiteraard toe op de banken.

tweede helft, minuut 83. Nathan Verboomen gaat even in discussie met Yves Vanderhaeghe. De spanning neemt uiteraard toe op de banken. .

clock 77'

Invalbeurt Gassama. Djeidi Gassama komt in de plaats van de bleke Soumano. De 19-jarige Mauritaniër (het is vandaag zijn verjaardag) wordt een jaartje gehuurd van PSG en maakte vorig seizoen nog indruk in de UEFA Youth League. In 8 wedstrijden trof hij toen 5 keer raak. . tweede helft, minuut 77.