LIVE: Bätzner scoort, maar KVO moet wel met 10 verder na rode kaart

clock 77'

Invalbeurt Gassama. Djeidi Gassama komt in de plaats van de bleke Soumano. De 19-jarige Mauritaniër (het is vandaag zijn verjaardag) wordt een jaartje gehuurd van PSG en maakte vorig seizoen nog indruk in de UEFA Youth League. In 8 wedstrijden trof hij toen 5 keer raak. . tweede helft, minuut 77.