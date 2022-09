LIVE: Cuypers weet dan toch te scoren, hij brengt Gent op voorsprong

Fase per fase

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Zulte Waregem, Ravy Tsouka Dozi erin, Alessandro Ciranni eruit wissel substitution out Alessandro Ciranni substitution in Ravy Tsouka Dozi

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Zulte Waregem, Daniel Ramírez erin, Jelle Vossen eruit wissel substitution out Jelle Vossen substitution in Daniel Ramírez

clock 65' tweede helft, minuut 65. Zulte Waregem heeft nog niets klaargemaakt in de hele wedstrijd. . Tom Boudeweel op Radio 1. Zulte Waregem heeft nog niets klaargemaakt in de hele wedstrijd. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Ibrahim Salah eruit wissel substitution out Ibrahim Salah substitution in Laurent Depoitre

clock 63' tweede helft, minuut 63. Ibrahim Salah wordt naar de kant gehaald door Vanhaezebrouck. Laurent Depoitre krijgt nog een klein halfuur om zijn stempel te drukken op de match. . Ibrahim Salah wordt naar de kant gehaald door Vanhaezebrouck. Laurent Depoitre krijgt nog een klein halfuur om zijn stempel te drukken op de match.

clock 58' Redding Bossut. Odjidja pakt uit met een stevige pegel op doel. Bossut kan er nog een hand tegen zetten en schreeuwt het uit tegen zijn verdedigers. Volgens het sluitstuk kreeg Odjidja te veel ruimte om aan te leggen. . tweede helft, minuut 58. crucial save Redding Bossut Odjidja pakt uit met een stevige pegel op doel. Bossut kan er nog een hand tegen zetten en schreeuwt het uit tegen zijn verdedigers. Volgens het sluitstuk kreeg Odjidja te veel ruimte om aan te leggen.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Zulte Waregem, Kevor Palumets erin, Abdoulaye Sissako eruit wissel substitution out Abdoulaye Sissako substitution in Kevor Palumets

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Zulte Waregem, Alioune Ndour erin, Mamadou Sangaré eruit wissel substitution out Mamadou Sangaré substitution in Alioune Ndour

clock 55' tweede helft, minuut 55.

clock 54' tweede helft, minuut 54. We hebben nu al meer gezien dan in de hele eerste helft. Gent is duidelijk gretiger uit de kleedkamer gekomen. Zulte Waregem krijgt het dan weer af en toe moeilijk. . We hebben nu al meer gezien dan in de hele eerste helft. Gent is duidelijk gretiger uit de kleedkamer gekomen. Zulte Waregem krijgt het dan weer af en toe moeilijk.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Salah trapt over. Bijna had Cuypers ook een assist achter zijn naam staan. Nu brengt hij het leer voor en kan Salah er zijn voet tegen zetten. Van dichtbij trapt de jongeling over de kooi van Bossut. . Salah trapt over Bijna had Cuypers ook een assist achter zijn naam staan. Nu brengt hij het leer voor en kan Salah er zijn voet tegen zetten. Van dichtbij trapt de jongeling over de kooi van Bossut.

clock 49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Hugo Cuypers van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Zulte Waregem 67' 1 0

clock 49' tweede helft, minuut 49. Cuypers maakt er 1-0 van! Hij doet het dan toch: Hugo Cuypers. Hong brengt een hoekschop voor doel en Cuypers kopt die bal goed overhoeks binnen. Prima doelpunt. . Cuypers maakt er 1-0 van! Hij doet het dan toch: Hugo Cuypers. Hong brengt een hoekschop voor doel en Cuypers kopt die bal goed overhoeks binnen. Prima doelpunt.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Castro-Montes is toch de man die voor wat gevaar kan zorgen. Nu kan hij vanop rechts oprukken en ook schieten. Er zit echter te weinig venijn in het schot. . Castro-Montes is toch de man die voor wat gevaar kan zorgen. Nu kan hij vanop rechts oprukken en ook schieten. Er zit echter te weinig venijn in het schot.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:06 tweede helft, 22 uur 06. Start 2e helft. De bal rolt weer in de Ghelamco Arena en we krijgen ook een nieuwe naam tussen de lijnen. Hauge komt in de ploeg. Hij komt Samoise vervangen. . Start 2e helft De bal rolt weer in de Ghelamco Arena en we krijgen ook een nieuwe naam tussen de lijnen. Hauge komt in de ploeg. Hij komt Samoise vervangen.

clock 21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij KAA Gent, Jens Petter Hauge erin, Matisse Samoise eruit wissel substitution out Matisse Samoise substitution in Jens Petter Hauge

clock 45+10' eerste helft, minuut 55.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen