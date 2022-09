Stukje clubgeschiedenis is een feit: doeltreffend Antwerp pakt 24 op 24

De wedstrijd zit erop. Antwerp schrijft geschiedenis met een 8e zege op rij. In de tweede helft diepte Alderweireld de score nog wat uit. The Great Old behoudt het perfect rapport.

einde, 17 uur 53. Einde. De wedstrijd zit erop. Antwerp schrijft geschiedenis met een 8e zege op rij. In de tweede helft diepte Alderweireld de score nog wat uit. The Great Old behoudt het perfect rapport. .

De wedstrijd is al een tijd gespeeld, maar we krijgen nog 3 minuten extra tijd.

tweede helft, minuut 90. 3' extra. De wedstrijd is al een tijd gespeeld, maar we krijgen nog 3 minuten extra tijd. .

clock 84'

tweede helft, minuut 84. De 8e zege op rij lijkt niet meer in gevaar te komen voor Antwerp. Met een dubbele bonus in de slotfase heeft The Great Old de schaapjes op het droge. .