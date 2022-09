Antwerp jaagt bij Cercle Brugge op historische 24 op 24: "Record leeft binnen de groep"

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. Van Bommel: "Record leeft binnen de groep". Met een 24 op 24 zou Antwerp zijn beste competitiestart ooit laten optekenen. In hoeverre is het team daarmee bezig? "Het record leeft bij de fans en uiteraard ook binnen de groep. Ze lezen ook de kranten natuurlijk. Het betekent vooral dat we het goed aan het doen zijn." . Van Bommel: "Record leeft binnen de groep" Met een 24 op 24 zou Antwerp zijn beste competitiestart ooit laten optekenen. In hoeverre is het team daarmee bezig?



clock 11:01 vooraf, 11 uur 01. Iedereen verwacht natuurlijk dat we winnen, maar Cercle is wel een ploeg die misschien te weinig punten heeft. Ze zetten hoog druk en daar moeten we onderuit kunnen voetballen. Antwerp-coach Mark van Bommel.

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. Antwerp is een heel sterke tegenstander, maar ik denk dat we een goed wedstrijdplan hebben. We willen tonen dat we het hen lastig kunnen maken. Cercle-coach Thalhammer. Antwerp is een heel sterke tegenstander, maar ik denk dat we een goed wedstrijdplan hebben. We willen tonen dat we het hen lastig kunnen maken. Cercle-coach Thalhammer

clock 10:50 vooraf, 10 uur 50. Antwerp jaagt op clubrecord. Met zijn 7e zege op een rij vanaf de competitiestart evenaarde Antwerp vorige week al een 92 jaar oud clubrecord. Vandaag kunnen de jongens van coach Mark van Bommel helemaal geschiedenis schrijven door hun 8e overwinning op rij te pakken. Volg de match bij Cercle Brugge op de voet vanaf 16 uur. . Antwerp jaagt op clubrecord Met zijn 7e zege op een rij vanaf de competitiestart evenaarde Antwerp vorige week al een 92 jaar oud clubrecord. Vandaag kunnen de jongens van coach Mark van Bommel helemaal geschiedenis schrijven door hun 8e overwinning op rij te pakken. Volg de match bij Cercle Brugge op de voet vanaf 16 uur.