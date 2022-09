Zulte Waregem wil tegen Union uit de kelder van het klassement klauteren

Het is niet de seizoensstart waar Zulte Waregem op gehoopt had. Met 5 op 18 moddert de ploeg van Mbaye Leye aan op de voorlaatste plaats van het klassement. Union nam zijn plaatsje in het middenveld op met het dubbele van de punten van zijn tegenstander vandaag. Union of Waregem: wie klimt naar boven in het klassement? Volg het hier vanaf 21 uur.