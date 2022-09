Efficiënt Union spijkert Zulte Waregem vast in het degradatiemoeras

Ramirez dwingt nog een hoekschop af die Derijck nipt over kopt. Union lijkt de zege over de streep te gaan trekken.

tweede helft, minuut 93. Ramirez dwingt nog een hoekschop af die Derijck nipt over kopt. Union lijkt de zege over de streep te gaan trekken. .

Guillaume François valt zeer onhandig in en trapt keihard Drambajev aan. Een smerige overtreding en een terechte rode kaart.

tweede helft, minuut 92. Rood voor François. Guillaume François valt zeer onhandig in en trapt keihard Drambajev aan. Een smerige overtreding en een terechte rode kaart. .

Stan Braem maakt er met een knappe kopbal nog 1-3 van. De spits die enkele jaren geleden zowaar nog in vierde provinciale speelde, scoort nu op het allerhoogste niveau. Kan Zulte Waregem nog een paar minuten drukken?

tweede helft, minuut 91. Nog een eerredder. Stan Braem maakt er met een knappe kopbal nog 1-3 van. De spits die enkele jaren geleden zowaar nog in vierde provinciale speelde, scoort nu op het allerhoogste niveau. Kan Zulte Waregem nog een paar minuten drukken? .

Ramirez kan zich niet vinden in de beslissingen van Denil en gaat ook nog op de bon. De scheidsrechter krijgt er een cynisch applaus bovenop. Een frustrerende avond voor de thuisploeg.

tweede helft, minuut 89. Ramirez kan zich niet vinden in de beslissingen van Denil en gaat ook nog op de bon. De scheidsrechter krijgt er een cynisch applaus bovenop. Een frustrerende avond voor de thuisploeg. .

Teddy Teuma gaat de thuissupporters nog maar eens jennen en gaat tergend traag naar de kant. Het is niet meteen duidelijk wat de Zulte Waregem-fans hem misdaan hebben. Mbaye Leye laat blijken dat zo'n gedrag onnodig is.

tweede helft, minuut 88. Teddy Teuma gaat de thuissupporters nog maar eens jennen en gaat tergend traag naar de kant. Het is niet meteen duidelijk wat de Zulte Waregem-fans hem misdaan hebben. Mbaye Leye laat blijken dat zo'n gedrag onnodig is. .

Het duurt bijzonder lang... De spelers wachten vol spanning af. Intussen staat Stan Braem klaar om in te vallen.

tweede helft, minuut 84. Het duurt bijzonder lang... De spelers wachten vol spanning af. Intussen staat Stan Braem klaar om in te vallen. .

clock 82'

Strafschop? Adingra gaat na een snelle tegenaanval nog tegen de vlakte in het vijandige strafschopgebied. Denil legt de bal op de stip, maar de assistent heeft buitenspel gezien. Het is nipt en de VAR gaat het nog even beter bekijken. . tweede helft, minuut 82.