In match vol kansen heeft Standard aan 1 goal genoeg, 0 op 12 voor Oostende

Standard - KV Oostende in een notendop:

Kwiek Oostende stapelt de missers op

De aanvangsfase was ongetwijfeld voor de bezoekers. Hornby pakte in de openingsminuten vol risico uit met een heerlijke knal en even later kon Sakamoto net niet bij een scherpe voorzet van diezelfde Hornby.

Na de eerste uitzege van het seizoen hoopte Standard in een aardig volgelopen Sclessin om ook komaf te maken met KV Oostende. Beide teams bekampten elkaar met open vizier in een wedstrijd die nooit zou vervelen.

Dragus slaat op het juiste moment toe

Na de pauze lag het tempo duidelijk lager, maar al snel nam de thuisploeg het heft in handen. Amallah liet eerst nog een enorme kans onbenut, maar even later ging het dak eraf op Sclessin.

De ingevallen Canak dwong Hubert tot een ingreep waarna de bal voor de voeten van Dragus belandde die zonder nadenken de bal in het dak van het doel nagelde.

Standard hield zijn voorsprong goed vast, maar had op het einde van de wedstrijd wel nog een alerte Bodart nodig om Atanga van de (verdiende) gelijkmaker te houden.

De Rouches winnen zo voor het eerst in meer dan een jaar nog eens twee wedstrijden op een rij en sluiten aan in de subtop. KV Oostende is in vrije val en staat nog een 0 op 12 op een gedeelde 14e plaats met Eupen en Seraing.