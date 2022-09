Marius Mouandilmadji en Seraing slaan laks KV Mechelen met verstomming

KV Mechelen - Seraing kort samengevat

Mechelen zet scheve situatie recht...

De Mechelse gelijkmaker was al even knullig. De Métallos waren blijkbaar nog in pauze bij het fluitsignaal voor een vrijschop van Hairemans. Peyre handelde wel en joeg de 1-1 tussen enkele verwarde bezoekers tegen het net. Vlak voor de rust schampte Walsh een voorzet van Hairemans en stond het 2-1.

Al snel nam Mechelen het heft in handen, maar wat doelgevaar betrof bleef het bij probeersels van Ngoy. Halfweg de eerste helft sloeg Seraing toe. Of eerder Dame Fortuna. Bernier raakte de paal, maar zijn schot botste tegen de rug van Thoelen en rolde over de lijn. Een lullige 0-1.

Seraing kwam als rode lantaarn naar het AFAS Stadion, waar KV Mechelen in zijn vorige twee matchen in totaal acht keer wist te scoren. Toch was de eerste kans voor de bezoekers, met een krachtige kopstoot van Marius.

... maar saboteert zichzelf in tweede helft

Het had wat meer voeten in de aarde dan verwacht, maar Malinwa had zijn voorsprong dan toch beet. Na een hoekige omhaal van Walsh ging de riem eraf bij de thuisploeg. Seraing had toch niet genoeg in huis om iets terug te doen.

Een verdwaalde voorzet van Opare haalde Thoelen even uit zijn slaap, maar meer dan even schrikken was het niet. Tot Vanlerberghe plots domweg Bernier haakte in de zestien. Marius eiste de strafschop op en zette hem koel om.

De herstelde Storm mocht meteen invallen en toonde zich prompt met een venijnige knal. Daarmee was hij wel uitgeraasd. Marius van zijn kant had echter nog iets in petto. De logge spits draaide wonderlijk snel en krulde de verbazende 2-3 heerlijk in de verste hoek.

Dietsch ranselde de vrije trap van de laatste kans van Hairemans uit de winkelhaak. Zo zorgde de doelman er mee voor dat Seraing de rode lantaarn kon doorgeven aan Cercle Brugge. Een gemakzuchtig KV Mechelen miste de aansluiting met de kopgroep.