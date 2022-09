STVV snoept Genk eerste punten af in 6 duels: 0-0 na intense derby

KRC Genk - STVV in een notendop:

Veel strijd voor rust, grote kansen blijven uit

De centimeter buitenspel van Gianni Bruno

De wedstrijd eindigde zo op een correct gelijkspel. Genk klimt naast Club Brugge op de 2e plaats in de stand, STVV blijft wat hangen in de middenmoot en heeft nu net als Union 10 punten.

STVV bleef Genk met succes opwachten en in het slot kwamen de Kanaries zelfs nog het dichtst bij de winning goal. Invaller Boya dwong Vandevoordt nog tot een knappe redding en in het ultieme slot leek Gianni Bruno zelfs nog het verschil te maken.

Na de pauze bleven de stevige duels elkaar in sneltempo opvolgen. Nadat de arm van Konaté tegen de kin van El Khannouss wapperde bij een ingooi werd scheidsrechter Vergoote even naar het VAR-scherm geroepen. De scheidsrechter besloot om niet te gaan grabbelen in zijn achterzak en liet Konaté onbestraft.

Vrancken: "Ontbrak aan efficiëntie"

Na afgelopen toonde Racing Genk-coach Wouter Vrancken zich absoluut niet ontevreden: "Ik heb mijn jongens na afloop proficiat gewenst. In de eerste helft wonnen we te weinig de tweede bal en hadden we geen grip op de wedstrijd, maar in de tweede helft domineerden we."

"We creëerden best veel kansen, maar daar moet je dan ook beter mee omgaan.Het lag echt aan de efficiëntie vandaag."

"De goede wil was er", gaat Vrancken verder. "Maar je moet sneller kunnen scoren en het was net niet vandaag. We weten dat STVV een sterke organisatie heeft, maar ik denk dat we daar wel de juiste oplossingen op gevonden hebben."

"Of dit gelijkspel nu aanvoelt als een nederlaag? Nee, niet echt. We speelden zeker wel om te winnen, maar we hebben gewoon te weinig onze moment gepakt", besluit Vrancken.