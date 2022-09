LIVE: Haalt nieuwe coach Custovic Kortrijk meteen uit degradatiezone in Eupen?

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 42' eerste helft, minuut 42. Davidson legt de bal klaar en haalt uit van net buiten de zestien. Ilic ziet - ondanks de zon - de bal goed komen en pakt uit met een "fotografenredding". . Davidson legt de bal klaar en haalt uit van net buiten de zestien. Ilic ziet - ondanks de zon - de bal goed komen en pakt uit met een "fotografenredding".

clock 39' eerste helft, minuut 39. Messaoudi laat het liggen. Eupen ontsnapt aan de achterstand. Jeggo deelt een cadeau uit, Messaoudi onderschept zijn slechte terugspeelbal, maar kan doelman Moser niet omspelen. . Messaoudi laat het liggen Eupen ontsnapt aan de achterstand. Jeggo deelt een cadeau uit, Messaoudi onderschept zijn slechte terugspeelbal, maar kan doelman Moser niet omspelen.

clock 33' Gele kaart voor Didier Lamkel Ze van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 33 yellow card Didier Lamkel Ze KV Kortrijk

clock 33' eerste helft, minuut 33. Lamkel Zé. Lamkel Ze loopt goed diep en richting Eupen-doel. Maar zijn controle is net niet goed genoeg, zodat Moser eerst op de bal glijdt. De Afrikaanse spits probeert nog te trappen, maar raakt de doelman. Dat kost hem geel. Hier zat meer in voor Kortrijk. . Lamkel Zé Lamkel Ze loopt goed diep en richting Eupen-doel. Maar zijn controle is net niet goed genoeg, zodat Moser eerst op de bal glijdt. De Afrikaanse spits probeert nog te trappen, maar raakt de doelman. Dat kost hem geel.



Hier zat meer in voor Kortrijk.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Eupen heeft match in handen. Waar het in de eerste 20 minuten vooral Kortrijk was dat het betere van het spel had, heeft Eupen de controle over de partij overgenomen. De backlijn van KVK wordt constant bestormd. . Eupen heeft match in handen Waar het in de eerste 20 minuten vooral Kortrijk was dat het betere van het spel had, heeft Eupen de controle over de partij overgenomen. De backlijn van KVK wordt constant bestormd.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Bijna knullige Eupen-goal. Nuhu en N'Dri combineren lustig, het hakje van die laatste naar de eerste is iets te diep. Ilic trapt de bal te nochalant tegen de aanstormende Nuhu. De bal gaat de hoogte in en naast. Met de nodige pech had Ilic die bal uit zijn net moeten rapen. . Bijna knullige Eupen-goal Nuhu en N'Dri combineren lustig, het hakje van die laatste naar de eerste is iets te diep. Ilic trapt de bal te nochalant tegen de aanstormende Nuhu. De bal gaat de hoogte in en naast. Met de nodige pech had Ilic die bal uit zijn net moeten rapen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Ilic stopt 1-0 af. Kortrijk heeft het meeste balbezit, zonder gevaar, maar het is Eupen dat heel dicht bij de 1-0 was. Na een vlotte aanval vindt Peeters met een subtiel passje N'Dri. Die kan vanaf de penaltystip een hoek uitkiezen. Hij gaat voor links, maar Ilic grijpt goed in. Die save was nodig. . Ilic stopt 1-0 af Kortrijk heeft het meeste balbezit, zonder gevaar, maar het is Eupen dat heel dicht bij de 1-0 was. Na een vlotte aanval vindt Peeters met een subtiel passje N'Dri. Die kan vanaf de penaltystip een hoek uitkiezen. Hij gaat voor links, maar Ilic grijpt goed in. Die save was nodig.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Ilic pakt bal van Van Genechten. De verdediger mag wel heel vlot voorbij Keita wandelen, maar hij kan te weinig kracht zetten achter zijn schot. Ilic heeft geen enkel probleem met de trap. . Ilic pakt bal van Van Genechten De verdediger mag wel heel vlot voorbij Keita wandelen, maar hij kan te weinig kracht zetten achter zijn schot. Ilic heeft geen enkel probleem met de trap.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Kans Lamkel Zé. Het heeft 16 minuten geduurd voor Lamkel Ze komt dreigen. De Kameroener controleert de bal op de rand van de 16, maar schuift uit bij zijn trap uit de draai. De bal rolt enkele meters naast de paal buiten. . Kans Lamkel Zé Het heeft 16 minuten geduurd voor Lamkel Ze komt dreigen. De Kameroener controleert de bal op de rand van de 16, maar schuift uit bij zijn trap uit de draai. De bal rolt enkele meters naast de paal buiten.

clock 14' Gele kaart voor Jason Davidson van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 14 yellow card Jason Davidson KAS Eupen

clock 13' eerste helft, minuut 13. Eupen reageert meteen met een scherpe tegenaanval: Nuhu zet voor vanaf de linkerkant, Charles-Cook kopt de bal tegen Dessoleil. . Eupen reageert meteen met een scherpe tegenaanval: Nuhu zet voor vanaf de linkerkant, Charles-Cook kopt de bal tegen Dessoleil.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Eupen boos op ref Put. Davidson raakt ietwat per ongeluk Mehssatou, maar Bert Put trekt streng geel. . Eupen boos op ref Put Davidson raakt ietwat per ongeluk Mehssatou, maar Bert Put trekt streng geel.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Avenatti bedankt voor vertrouwen. Avenatti, die een basisplaats kreeg van Custovic, krijgt een grote schietkans na een lange bal, maar Moser staat pal. . Avenatti bedankt voor vertrouwen Avenatti, die een basisplaats kreeg van Custovic, krijgt een grote schietkans na een lange bal, maar Moser staat pal.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Waar is Lamkel Zé? De wedstrijd is 10 minuten ver en we hebben de Kameroener nog niet gezien. . Waar is Lamkel Zé? De wedstrijd is 10 minuten ver en we hebben de Kameroener nog niet gezien.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Eupen dringt aan. Nadat Kortrijk niets gedaan had met de eerste corner van de partij, neemt Eupen de partij lichtjes in handen. N'Dri en Nuhu komen vaak in het spel voor. Kortrijk-doelman Ilic heeft de zon in zijn ogen, maar moet voorlopig niet ingrijpen. . Eupen dringt aan Nadat Kortrijk niets gedaan had met de eerste corner van de partij, neemt Eupen de partij lichtjes in handen. N'Dri en Nuhu komen vaak in het spel voor.



Kortrijk-doelman Ilic heeft de zon in zijn ogen, maar moet voorlopig niet ingrijpen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. De vrije trap die volgt wordt door Peeters over het doel geborsteld. Dit was een eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg. Silva kwam pas op het laatste nippertje in de ploeg. Er moet last minute iets met Radovanovic gebeurd zijn. En dat bevestigt Kortrijk ook in een tweet. Radovanovic blesseerde zich bij de opwarming. . De vrije trap die volgt wordt door Peeters over het doel geborsteld. Dit was een eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg.



Silva kwam pas op het laatste nippertje in de ploeg. Er moet last minute iets met Radovanovic gebeurd zijn. En dat bevestigt Kortrijk ook in een tweet. Radovanovic blesseerde zich bij de opwarming.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Meteen geel voor Tanaka. De beginminuut is voor Kotrijk, Eupen komt een eerste keer prikken na een slechte pass van Silva. Nuhu stormt naar voren, Tanaka maakt een professionele fout: geel. . Meteen geel voor Tanaka De beginminuut is voor Kotrijk, Eupen komt een eerste keer prikken na een slechte pass van Silva. Nuhu stormt naar voren, Tanaka maakt een professionele fout: geel.

clock 2' Gele kaart voor Satoshi Tanaka van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 2 yellow card Satoshi Tanaka KV Kortrijk