LIVE: Eupen en Kortrijk benutten de mogelijkheden niet, voorlopig geen goals in kelderduel

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Kortrijk, Dylan Mbayo erin, Billel Messaoudi eruit wissel substitution out Billel Messaoudi substitution in Dylan Mbayo

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KAS Eupen, Nathan Bitumazala erin, Regan Charles-Cook eruit wissel substitution out Regan Charles-Cook substitution in Nathan Bitumazala

clock 71' tweede helft, minuut 71. Custovic gaat voor 3 punten en brengt Mbayo. Kortrijk wil winnen, natuurlijk, om uit de penibele situatie onderaan weg te raken. Nieuwe coach Custovic gooit er met de jonge Mbayo vers aanvallend bloed in. Messaoudi mag gaan rusten. Bij Eupen komt Bitumazala Charles-Cook vervangen. . Custovic gaat voor 3 punten en brengt Mbayo Kortrijk wil winnen, natuurlijk, om uit de penibele situatie onderaan weg te raken. Nieuwe coach Custovic gooit er met de jonge Mbayo vers aanvallend bloed in. Messaoudi mag gaan rusten.



Bij Eupen komt Bitumazala Charles-Cook vervangen.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Kopkans Lambert. Kortrijk komt er even niet meer uit: na de corner wordt de bal weer voor het doel gebracht, Lambert kan vrij koppen, maar doet dat te hoog. . Kopkans Lambert Kortrijk komt er even niet meer uit: na de corner wordt de bal weer voor het doel gebracht, Lambert kan vrij koppen, maar doet dat te hoog.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Soumano net over. Het spel gaat op en neer, nu steekt Eupen weer zijn neus aan het venster. De bal belandt bij Soumano, die iets moois in gedachten heeft. Zijn bal gaat maar net over de kruising. De bal is nog aangeraakt, dus corner. . Soumano net over Het spel gaat op en neer, nu steekt Eupen weer zijn neus aan het venster. De bal belandt bij Soumano, die iets moois in gedachten heeft. Zijn bal gaat maar net over de kruising. De bal is nog aangeraakt, dus corner.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Watanabe op Moser. Na een stilstaande fase raakt de bal niet meteen weg van voor het Eupen-doel. Watanabe krijgt de bal in zijn voeten en knalt vanaf de rand van de kleine backlijn: Moser redt. . Watanabe op Moser Na een stilstaande fase raakt de bal niet meteen weg van voor het Eupen-doel. Watanabe krijgt de bal in zijn voeten en knalt vanaf de rand van de kleine backlijn: Moser redt.

clock 67' Gele kaart voor Isaac Christie-Davies van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 67 yellow card Isaac Christie-Davies KAS Eupen

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Kortrijk, Faïz Selemani erin, Didier Lamkel Ze eruit wissel substitution out Didier Lamkel Ze substitution in Faïz Selemani

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Kortrijk, Habib Guèye erin, Felipe Avenatti eruit wissel substitution out Felipe Avenatti substitution in Habib Guèye

clock 62' tweede helft, minuut 62. Lamkel Zé naar de kant en meteen naar binnen. Custovic voert een dubbele offensieve wissel door: Avenatti en Lamkel Zé mogen gaan rusten, Guèye en Selemani hebben nog een klein half uur om iets te forceren. Lamkel Zé lijkt niet tevreden en loopt meteen naar de kleedkamer. . Lamkel Zé naar de kant en meteen naar binnen Custovic voert een dubbele offensieve wissel door: Avenatti en Lamkel Zé mogen gaan rusten, Guèye en Selemani hebben nog een klein half uur om iets te forceren.



Lamkel Zé lijkt niet tevreden en loopt meteen naar de kleedkamer.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Storck vervangt N'Dri. De Eupen-coach ziet het gevaar en haal N'Dri meteen naar de kant. Hij kan het zich niet veroorloven om bij een eventuele volgende actie een speler kwijt te zijn. Soumano krijgt net als vorige week speelkansen als invaller. . Storck vervangt N'Dri De Eupen-coach ziet het gevaar en haal N'Dri meteen naar de kant. Hij kan het zich niet veroorloven om bij een eventuele volgende actie een speler kwijt te zijn.



Soumano krijgt net als vorige week speelkansen als invaller.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij KAS Eupen, Sambou Soumano erin, Konan N'Dri eruit wissel substitution out Konan N'Dri substitution in Sambou Soumano

clock 58' tweede helft, minuut 58. N'Dri gaat weer fel in op Ilic. N'Dri speelt met vuur: hij loopt achter een diepe bal van Peeters, maar weet dat Ilic sneller op de bal zal zijn. Toch houdt de aanvaller zich niet in en botst met de doelman. Custovic herinnert de ref eraan dat N'Dri al geel heeft en dit wel een tweede geel verdient. Put houdt de kaarten evenwel op zak . N'Dri gaat weer fel in op Ilic N'Dri speelt met vuur: hij loopt achter een diepe bal van Peeters, maar weet dat Ilic sneller op de bal zal zijn. Toch houdt de aanvaller zich niet in en botst met de doelman.



Custovic herinnert de ref eraan dat N'Dri al geel heeft en dit wel een tweede geel verdient. Put houdt de kaarten evenwel op zak



clock 54' tweede helft, minuut 54. Eupen domineert. Na de 2 snelle kansen voor Kortrijk is de thuisploeg nu volledig baas. De laatste pass is echter vaak niet goed. Charles-Cook probeert het dan maar met een lange individuele actie. Hij wervelt tussen de KVK-spelers en zet dan voor vanaf links, Dessoleil ruimt op. . Eupen domineert Na de 2 snelle kansen voor Kortrijk is de thuisploeg nu volledig baas. De laatste pass is echter vaak niet goed.



Charles-Cook probeert het dan maar met een lange individuele actie. Hij wervelt tussen de KVK-spelers en zet dan voor vanaf links, Dessoleil ruimt op.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Kans Eupen. Peeters stuurt Nuhu goed diep in de 16, die ziet wel nog enkele verdedigers voor zich. Hij kapt en knalt, maar er staan te veel benen in de weg. . Kans Eupen Peeters stuurt Nuhu goed diep in de 16, die ziet wel nog enkele verdedigers voor zich. Hij kapt en knalt, maar er staan te veel benen in de weg.

clock 49' tweede helft, minuut 49. N'Dri trapt in gelaat Silva. Na een corner van Eupen wil ook N'Dri spectaculair uitpakken met een omhaal, maar zijn verdediger Silva zit er kort op en krijgt de schoen van N'Dri in zijn gezicht. Verzorging is nodig, maar Silva komt er al bij al goed vanaf. N'Dri krijgt terecht geel voor gevaarlijk spel. . N'Dri trapt in gelaat Silva Na een corner van Eupen wil ook N'Dri spectaculair uitpakken met een omhaal, maar zijn verdediger Silva zit er kort op en krijgt de schoen van N'Dri in zijn gezicht.



Verzorging is nodig, maar Silva komt er al bij al goed vanaf. N'Dri krijgt terecht geel voor gevaarlijk spel.

clock 49' Gele kaart voor Konan N'Dri van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card Konan N'Dri KAS Eupen

clock 46' tweede helft, minuut 46. Kortrijk 2 keer. De bal was nog maar net afgetrapt of Kortrijk dreigde al. Messaoudi gooide de bal vanaf de rechterkant voor doel, Lamkel Ze probeerde een omhaal, maar was eigenlijk al een beetje te laat. Een minuut later legde Avenatti de bal met zijn hoofd goed af toe bij Messaoudi, die kan trappen uit een kansrijke positie, maar zijn schot schampte af. . Kortrijk 2 keer De bal was nog maar net afgetrapt of Kortrijk dreigde al. Messaoudi gooide de bal vanaf de rechterkant voor doel, Lamkel Ze probeerde een omhaal, maar was eigenlijk al een beetje te laat.



Een minuut later legde Avenatti de bal met zijn hoofd goed af toe bij Messaoudi, die kan trappen uit een kansrijke positie, maar zijn schot schampte af.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen