Invaller Mbayo bezorgt coach Custovic mooie binnenkomer en 3 gouden punten in Eupen

Eupen - Kortrijk in een notendop:

Eupen en Kortrijk benutten mogelijkheden niet

Kortrijk was op de 17e plaats beland na 3 nederlagen op een rij en amper 1 overwinning. Dus verving de club coach Karim Belhocine door Adnan Custovic. Die had amper 2 dagen de tijd gehad om zijn team voor te bereiden.



Eupen had vorige week in Westerlo een 2e keer gewonnen dit seizoen, coach Storck rekende op dezelfde 11. En die begonnen ook het best aan de partij. Al was de eerste grote kans voor Avenatti, die het vertrouwen kreeg van Custovic.



Beide teams hadden hun momenten en kansen op de openingsgoal: N'Dri zag Ilic goed in een hoek duiken, de controles van Lamkel Ze en vooral Messaoudi bij 2 diepe ballen waren net niet goed genoeg om Moser te verschalken.



Onmiddellijk na de rust was Kortrijk 2 keer gevaarlijk, maar daarna nam Eupen de match stevig in handen. Al ontbrak het aan een goede laatste pass.



Op het uur begonnen de wissels. Beide coaches wilden winnen. Custovic bracht Selemani en Guèye in de plaats van Avenatti en Lamkel Zé, die laatste liep meteen de kleedkamer in.