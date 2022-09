LIVE: Janssen brengt Antwerp vanaf de strafschopstip op voorsprong tegen Westerlo

clock 39' eerste helft, minuut 39. Pacho twijfelachtig. Niet de beste eerste helft van de sterke William Pacho. Hij laat zich opnieuw ringeloren door de snelle Lyle Foster en staat wel heel makkelijk een hoekschop toe. . Pacho twijfelachtig Niet de beste eerste helft van de sterke William Pacho. Hij laat zich opnieuw ringeloren door de snelle Lyle Foster en staat wel heel makkelijk een hoekschop toe.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De seizoenstart van Vincent Janssen was wat twijfelachtig, maar tegen Union en nu ook tegen Westerlo staat hij goed te spelen. In 7 competitiewedstrijden zit hij overigens ook al aan 4 doelpunten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Janssen met de 1-0. Geen enkele twijfel bij Vincent Janssen! Hij trapt Antwerp vanop de strafschopstip machtig op voorsprong. Is de Great Old nu helemaal los?

clock 33' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 33 door Vincent Janssen van Antwerp. 1, 0. penalty Antwerp Westerlo 42' 1 0

clock 32' eerste helft, minuut 32. Strafschop! De Nederlanders Ekkelenkamp, Stengs en Janssen hebben nu al een connectie. Het is die eerste die aan een knappe slalom begint in het Westelse strafschopgebied en dan over het been van De Cuyper gaat. Penalty, dat is duidelijk.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Stengs mag de hoekschoppen voor zijn rekening nemen, maar die lijken werkelijk nergens naar. Het lijkt niet meteen de voornaamste kwaliteit van de 7-voudige Nederlandse international.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De Nederlanders raken op dreef bij Antwerp. Het is Stengs die na een venijnige tegenaanval een metertje over kopt.

clock 27' eerste helft, minuut 27. De Antwerp-verdedigers zijn te onnauwkeurig. Dit keer krijgt Foster de bal zomaar cadeau van Pacho, het is Alderweireld die het moet komen oplossen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Ekkelenkamp over. Antwerp is plots dicht bij de openingsgoal. Stengs bedient knap de vrijstaande Janssen die het overzicht behoudt en Ekkelenkamp vanuit een scherpe hoek voor Bolat zet, zijn schot gaat over. Mooie aanval.

clock 22' Blessure. Reynolds zet Yusuf in de wind met een leuke hak, maar hij wordt in diezelfde beweging wel aangetrapt. De Amerikaan moet even bekomen. Het komt het wedstrijdtempo niet ten goede. eerste helft, minuut 22. injury

clock 21' eerste helft, minuut 21. Westerlo schuift nog eens op en Van den Keybus probeert het van bijzonder ver. Gevaarlijk is zijn schot niet. Het is wat wachten op kansen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Het openingskwartier zit erop en de beste kansen waren ongetwijfeld voor de bezoekers met dank aan een bedrijvige Nene. Antwerp neemt de jongste minuten wel de controle over.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Perdichizzi komt goed weg. Pietro Perdichizzi gaat even helemaal de mist in. Hij speelt Neustädter aan, maar die wordt op de huid gezeten door de Antwerp-aanvallers. Westerlo mag blij zijn dat De Cremer nadien een overtreding gezien heeft.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Stengs zit nog niet in de match. Hij laat zich simpel van de bal zetten door Van den Keybus die meteen Nene aanspeelt, zijn schot is van mindere makelij dan enkele minuten geleden.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Antwerp wil de match controleren, maar moet dan wel nauwkeuriger zijn aan de bal. Het ziet er bij de bezoekers beter uit momenteel.

clock 5' De supporters zijn opnieuw trouw op post. eerste helft, minuut 5. De supporters zijn opnieuw trouw op post.