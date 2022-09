clock 23:31

vooraf, 23 uur 31. Jan Vertonghen en Amadou Diawara zitten zoals verwacht al in de selectie van Anderlecht voor de wedstrijd tegen OH Leuven van zondag. Afwachten of Felice Mazzu hen ook in de basisploeg zet. Onder meer Benito Raman ontbreekt in de selectie. .