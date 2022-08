Union en Anderlecht bekampen mekaar in eerste Slag om Brussel van het seizoen

clock 12:35

vooraf, 12 uur 35. Maakt Anderlecht komaf met zijn zwarte beest? Brussel kijkt reikhalzend uit naar Union-Anderlecht. De twee grootste clubs van de hoofdstad bikkelen vanavond om de drie punten in het Dudenpark. RSCA-coach Felice Mazzu keert terug naar de club die hij vorig jaar naar de tweede plek loodste. Union is bezig aan een wisselvallige competitiestart. Twee speeldagen terug verloor het zwaar in Mechelen (3-0), een week later rechte het de rug tegen Kortrijk (2-1). De vicekampioen heeft vanavond wel het mentale voordeel tegen Anderlecht: het speelde vorig seizoen vier keer tegen de stadsgenoot en won telkens. In Anderlecht waait dan weer een positieve wind na het Europese succes tegen Young Boys Bern. Voor het eerst in vier jaar speelt RSCA een Europese groepsfase, trekt het nu ook in de competitie die goede lijn door? Volg alle actie vanavond om 18.30 u op deze pagina of in Sporza op Radio 1. .