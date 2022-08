LIVE: Murillo reageert snel op snelle flits van Boniface in Brusselse derby

clock 16' eerste helft, minuut 16. Duel op de flank. Amuzu probeert te versnellen, Nieuwkoop zet de achtervolging in en moet uiteindelijk met een foutieve tackle de aalvlugge Amuzu stoppen. . Duel op de flank. Amuzu probeert te versnellen, Nieuwkoop zet de achtervolging in en moet uiteindelijk met een foutieve tackle de aalvlugge Amuzu stoppen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Magische Lazare. Ondanks vier man kan slangenmens Lazare zich alsnog tot aan de achterlijn slingeren. Zijn voorzet wordt in corner verwerkt. . Magische Lazare Ondanks vier man kan slangenmens Lazare zich alsnog tot aan de achterlijn slingeren. Zijn voorzet wordt in corner verwerkt.

clock 12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Michael Murillo van Anderlecht. 1, 1. goal Union Anderlecht 19' 1 1

clock 11' eerste helft, minuut 11. Murillo reageert voor Anderlecht. Michael Murillo wordt mooi de zestien ingeloodst en schiet vanuit een scherpe hoek op doel. Via het been van Moris gaat de bal binnen. 1-1! . Murillo reageert voor Anderlecht Michael Murillo wordt mooi de zestien ingeloodst en schiet vanuit een scherpe hoek op doel. Via het been van Moris gaat de bal binnen. 1-1!

clock 5' Statistiek. Union scoort al voor de derde keer op een jaar tijd in de eerste vijf minuten van de wedstrijd tegen Anderlecht. . eerste helft, minuut 5. statistics Statistiek Union scoort al voor de derde keer op een jaar tijd in de eerste vijf minuten van de wedstrijd tegen Anderlecht.

clock 3' eerste helft, minuut 3.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Victor Boniface van Union. 1, 0. goal Union Anderlecht 19' 1 0

clock 2' eerste helft, minuut 2. Boniface meteen! We zijn amper anderhalve minuut bezig en de Nigeriaanse nieuwkomer bij Union scoort. Nieuwkoop ontfutselt Amuzu de bal en levert in bij Boniface. Die legt hem lekker in de verste hoek. . Boniface meteen! We zijn amper anderhalve minuut bezig en de Nigeriaanse nieuwkomer bij Union scoort. Nieuwkoop ontfutselt Amuzu de bal en levert in bij Boniface. Die legt hem lekker in de verste hoek.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:30 vooraf, 18 uur 30. De bal rolt. We zijn weg, wat brengt deze Slag om Brussel? . De bal rolt We zijn weg, wat brengt deze Slag om Brussel?

clock 18:03 Casper Nielsen komt een kijkje nemen bij zijn ex-club. vooraf, 18 uur 03. Casper Nielsen komt een kijkje nemen bij zijn ex-club

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. Een wissel bij Union. De Belgische hoop in de Europa League start in de slag om Brussel met een licht aangepaste verdediging. Ross Sykes komt erin voor Ismael Kandouss. Boniface start voor de tweede keer in de Jupiler Pro League. . Een wissel bij Union De Belgische hoop in de Europa League start in de slag om Brussel met een licht aangepaste verdediging. Ross Sykes komt erin voor Ismael Kandouss. Boniface start voor de tweede keer in de Jupiler Pro League.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46.

clock 17:39 vooraf, 17 uur 39. Rust voor Refaelov en Silva. Mazzu past bij zijn terugkeer naar het Dudenpark zijn basiself licht aan. Refaelov en Silva, donderdag nog in de spits tegen Young Boys Bern. nemen op de bank plaats. Raman en Esposito komen erin. . Rust voor Refaelov en Silva Mazzu past bij zijn terugkeer naar het Dudenpark zijn basiself licht aan. Refaelov en Silva, donderdag nog in de spits tegen Young Boys Bern. nemen op de bank plaats. Raman en Esposito komen erin.

clock 17:31 vooraf, 17 uur 31.

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. Maakt Anderlecht komaf met zijn zwarte beest? Brussel kijkt reikhalzend uit naar Union-Anderlecht. De twee grootste clubs van de hoofdstad bikkelen vanavond om de drie punten in het Dudenpark. RSCA-coach Felice Mazzu keert terug naar de club die hij vorig jaar naar de tweede plek loodste. Union is bezig aan een wisselvallige competitiestart. Twee speeldagen terug verloor het zwaar in Mechelen (3-0), een week later rechte het de rug tegen Kortrijk (2-1). De vicekampioen heeft vanavond wel het mentale voordeel tegen Anderlecht: het speelde vorig seizoen vier keer tegen de stadsgenoot en won telkens. In Anderlecht waait dan weer een positieve wind na het Europese succes tegen Young Boys Bern. Voor het eerst in vier jaar speelt RSCA een Europese groepsfase, trekt het nu ook in de competitie die goede lijn door? Volg alle actie vanavond om 18.30 u op deze pagina of in Sporza op Radio 1. . Maakt Anderlecht komaf met zijn zwarte beest? Brussel kijkt reikhalzend uit naar Union-Anderlecht. De twee grootste clubs van de hoofdstad bikkelen vanavond om de drie punten in het Dudenpark. RSCA-coach Felice Mazzu keert terug naar de club die hij vorig jaar naar de tweede plek loodste. Union is bezig aan een wisselvallige competitiestart. Twee speeldagen terug verloor het zwaar in Mechelen (3-0), een week later rechte het de rug tegen Kortrijk (2-1). De vicekampioen heeft vanavond wel het mentale voordeel tegen Anderlecht: het speelde vorig seizoen vier keer tegen de stadsgenoot en won telkens. In Anderlecht waait dan weer een positieve wind na het Europese succes tegen Young Boys Bern. Voor het eerst in vier jaar speelt RSCA een Europese groepsfase, trekt het nu ook in de competitie die goede lijn door? Volg alle actie vanavond om 18.30 u op deze pagina of in Sporza op Radio 1.

clock 12:34 vooraf, 12 uur 34. Het Europese succes was een dood punt waar Anderlecht over moest. Een kleine beloning op weg naar hogere doelen. Ook voor trainer Felice Mazzu was de overwinning zeer belangrijk. Hij heeft zijn entree bij Anderlecht echt niet gemist. . Peter Vandenbempt. Het Europese succes was een dood punt waar Anderlecht over moest. Een kleine beloning op weg naar hogere doelen. Ook voor trainer Felice Mazzu was de overwinning zeer belangrijk. Hij heeft zijn entree bij Anderlecht echt niet gemist. Peter Vandenbempt

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31. Als reactie op Mazzu zullen we vooral extra luid zingen en juichen voor Karel Geraerts. Collectief zullen we Mazzu niet uitfluiten . Yoan Yangassa, supportersclub Union Bhoys. Als reactie op Mazzu zullen we vooral extra luid zingen en juichen voor Karel Geraerts. Collectief zullen we Mazzu niet uitfluiten Yoan Yangassa, supportersclub Union Bhoys