LIVE: Anderlecht moet aan de rust Union achtervolgen na goals van Boniface en Vanzeir

In de Jupiler Pro League ontvangt Union de buren uit Anderlecht op speeldag 6. De wedstrijd staat vooral in teken van de terugkeer van Felice Mazzu naar het Dudenpark. Smeert hij zijn ex-club een nederlaag aan of wint Union voor de vijfde keer op rij van Anderlecht? Volg het live om 18.30 u.