Genk simuleert 'kleine' veld van Seraing: "Hebben afmetingen van ons trainingsveld aangepast"

vooraf, 11 uur 05. Veldmaarschalk Vrancken. Het veld van Seraing is al vaker een onderwerp geweest in de Jupiler Pro League. Te klein, volgens de gemiddelde greenkeeper. Toch kan het niet als uitvlucht dienen volgens Wouter Vrancken, die de verplaatsing niet onvoorbereid maakt. “We mogen niet met excuses in ons hoofd zitten als we naar Seraing trekken. Oké, de omstandigheden zijn er misschien niet ideaal, maar mekkeren over het veld helpt ons niet vooruit.” “We zijn goed voorbereid. Zo hebben we op training bijvoorbeeld het veld smaller gemaakt. We kennen de afmetingen van het terrein, daar hebben we op getraind.” .