Marc Brys hoopt met OH Leuven goede lijn door te trekken tegen KV Oostende

vooraf, 13 uur 49. Ik verwacht vandaag een nieuwe spits. Of het de Poolse of de Spaanse jongen wordt, zal moeten blijken. Yves Vanderhaeghe, KV Oostende.

vooraf, 13 uur 41. Wisselvalligheid troef. OH Leuven dompelde Standard vorig weekend onder in een crisisje. De mannen van Marc Brys speelden een uitgekookte pot en waren hyperefficiënt in de zonde van de waarheid. Zo pikte Leuven de draad weer op waar het die had laten liggen. Na een hoopgevende 6/6n, verloor het van topploegen Club Brugge (0-3) en Antwerp (4-2). Kan OHL vandaag een tweede keer 6/6 laten optekenen? Oostende hoopt op zijn beurt om de wisselvallige resultaten achter zich te laten met een overtuigende overwinning. Het staat momenteel 11e in het klassement met 6 op 15. Yves Vanderhaeghe sleutelde alvast wat aan zijn offensieve linie. .