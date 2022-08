LIVE: Maakt OHL thuis tegen Oostende de aansluiting met de top 3?

clock 1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! We zijn vertrokken. Trekt OHL de goede lijn door of komt Oostende punten kapen? . De bal rolt! We zijn vertrokken. Trekt OHL de goede lijn door of komt Oostende punten kapen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:12 vooraf, 18 uur 12. De spelers staan klaar. Den Dreef is nog niet helemaal volgelopen, maar de Leuvense supporters laten zich wel al luidkeels horen. Zo dadelijk beginnen we eraan, Alexandre Boucaut is vandaag de man met de fluit. . De spelers staan klaar. Den Dreef is nog niet helemaal volgelopen, maar de Leuvense supporters laten zich wel al luidkeels horen. Zo dadelijk beginnen we eraan, Alexandre Boucaut is vandaag de man met de fluit.

clock 18:07 vooraf, 18 uur 07. We moeten niet bang zijn voor KVO, maar wel op onze hoede. Ze hebben veel snelheid vooraan, dus we moeten slim zijn in de omschakeling. OHL-coach Marc Brys. We moeten niet bang zijn voor KVO, maar wel op onze hoede. Ze hebben veel snelheid vooraan, dus we moeten slim zijn in de omschakeling. OHL-coach Marc Brys

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59. Haakt OHL wagonnetje bovenin aan? Met drie zeges op vijf wedstrijden is de competitiestart van OH Leuven niet mis. De Leuvenaars pakten vorige week op Sclessin een knappe 1-3-zege (met tien man) en kunnen vol vertrouwen de confrontatie met Oostende tegemoet gaan. Met een zege zou OHL naast Antwerp op de virtuele derde plaats in de stand komen. Oostende moest vorige week in eigen huis een pijnlijke nederlaag tegen STVV slikken. KVO bengelt in de lage middenmoot, een driepunter in Leuven zou hen opnieuw richting de linkse tabelhelft katapulteren. . Haakt OHL wagonnetje bovenin aan? Met drie zeges op vijf wedstrijden is de competitiestart van OH Leuven niet mis. De Leuvenaars pakten vorige week op Sclessin een knappe 1-3-zege (met tien man) en kunnen vol vertrouwen de confrontatie met Oostende tegemoet gaan. Met een zege zou OHL naast Antwerp op de virtuele derde plaats in de stand komen. Oostende moest vorige week in eigen huis een pijnlijke nederlaag tegen STVV slikken. KVO bengelt in de lage middenmoot, een driepunter in Leuven zou hen opnieuw richting de linkse tabelhelft katapulteren.

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Het maakt niet uit of we goed of slecht spelen, zolang we de punten vanavond maar meenemen naar huis. KVO-coach Yves Vanderhaeghe. Het maakt niet uit of we goed of slecht spelen, zolang we de punten vanavond maar meenemen naar huis. KVO-coach Yves Vanderhaeghe

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. Zieke Dewaele haakt af bij KVO. Twee wijzigingen ten opzichte van vorige week bij de Kustboys. Middenvelder Sieben Dewaele moet ziek afhaken, hij wordt centraal vervangen door Rocha. Vooraan moet Atanga tevreden zijn met een invallersstatuut, Hornby mag starten. . Zieke Dewaele haakt af bij KVO Twee wijzigingen ten opzichte van vorige week bij de Kustboys. Middenvelder Sieben Dewaele moet ziek afhaken, hij wordt centraal vervangen door Rocha. Vooraan moet Atanga tevreden zijn met een invallersstatuut, Hornby mag starten.

clock 17:26 vooraf, 17 uur 26. Gonzalez vervangt geschorste Nsingi bij OHL. Never change a winning team. Een huizenhoog cliché, waar ook Marc Brys niet aan raakt na de knappe 1-3-zege op Standard vorige week. We zien bij de thuisploeg dezelfde namen aan de aftrap verschijnen, de geschorste Nsingi wordt in de punt vervangen door nieuwkomer Mario Gonzalez, die nog maar een week in Leuven is. . Gonzalez vervangt geschorste Nsingi bij OHL Never change a winning team. Een huizenhoog cliché, waar ook Marc Brys niet aan raakt na de knappe 1-3-zege op Standard vorige week. We zien bij de thuisploeg dezelfde namen aan de aftrap verschijnen, de geschorste Nsingi wordt in de punt vervangen door nieuwkomer Mario Gonzalez, die nog maar een week in Leuven is.

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. Ik verwacht vandaag een nieuwe spits. Of het de Poolse of de Spaanse jongen wordt, zal moeten blijken. Yves Vanderhaeghe, KV Oostende. Ik verwacht vandaag een nieuwe spits. Of het de Poolse of de Spaanse jongen wordt, zal moeten blijken. Yves Vanderhaeghe, KV Oostende

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Wisselvalligheid troef. OH Leuven dompelde Standard vorig weekend onder in een crisisje. De mannen van Marc Brys speelden een uitgekookte pot en waren hyperefficiënt in de zone van de waarheid. Zo pikte Leuven de draad weer op waar het die had laten liggen. Na een hoopgevende 6 op 6, verloor het van topploegen Club Brugge (0-3) en Antwerp (4-2). Kan OHL vandaag een tweede keer 6 op 6 laten optekenen? Oostende hoopt op zijn beurt om de wisselvallige resultaten achter zich te laten met een overtuigende overwinning. Het staat momenteel 11e in het klassement met 6 op 15. Yves Vanderhaeghe sleutelde alvast wat aan zijn offensieve linie.

Oostende hoopt op zijn beurt om de wisselvallige resultaten achter zich te laten met een overtuigende overwinning. Het staat momenteel 11e in het klassement met 6 op 15. Yves Vanderhaeghe sleutelde alvast wat aan zijn offensieve linie.

clock 13:41 vooraf, 13 uur 41. Jupiler Pro League Nu alweer crisisje bij Standard na pijnlijke nederlaag tegen OH Leuven en 4 op 15

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Louis Patris, Casper De Norre, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Mathieu Maertens, Mario González, Hamza Mendyl, Jón Dagur Thorsteinsson Opstelling OH Leuven Valentin Cojocaru, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Louis Patris, Casper De Norre, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Mathieu Maertens, Mario González, Hamza Mendyl, Jón Dagur Thorsteinsson

clock Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Fanos Katelaris, Osaze Urhoghide, Alessandro Albanese, Robbie D'Haese, Alfons Amade, Kenny Rocha Santos, Nick Batzner, Thierry Ambrose, Fraser Hornby Opstelling KV Oostende Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Fanos Katelaris, Osaze Urhoghide, Alessandro Albanese, Robbie D'Haese, Alfons Amade, Kenny Rocha Santos, Nick Batzner, Thierry Ambrose, Fraser Hornby