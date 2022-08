Standard hoopt op bezoek in Kortrijk uit het dal te kruipen

clock 12:06

vooraf, 12 uur 06. Wie maakt sprong naar boven? KV Kortrijk tegen Standard is een topper in de kelder van het klassement. De thuisploeg sprokkelde de laatste weken amper punten, maar verloor tegen Union en Club Brugge slechts met het kleinste verschil. Standard heeft in de stand evenveel punten (4), maar in Luik lijken de zorgen toch een pak groter. Tegen Westerlo kreeg het nog vier doelpunten om de oren, vorige week tegen tien Leuvenaars opnieuw drie. De defensie staat op losse schroeven en voorin worden de oplossingen niet gevonden. Een driepunter is broodnodig om de totale crisis af te wenden. .