LIVE: Gretig Standard komt voorlopig niet tot scoren op bezoek bij KV Kortrijk

tweede helft, minuut 53. Daar is de grootste kans voor Kortrijk uit de hele wedstrijd. Kristof D'Haene mag een vrije trap nemen en geeft de bal met zijn gekende stijl goed voor doel. Bodart moet een kopbal uit zijn doel ranselen. .

tweede helft, minuut 51. Standard blijft de betere ploeg. De eerste 5 minuten van de tweede helft lijken het spelbeeld van de eerste helft perfect te spiegelen. Het is Standard dat de bal opeist en de betere ploeg is, maar echt grote kansen levert dat (voorlopig?) niet op. .

clock 47'

tweede helft, minuut 47. Lamkel Zé had zich nog maar weinig getoond in de eerste helft, maar nu versiert hij al meteen een hoekschop. De bal vliegt over alle hoofden heen. .