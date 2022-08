Amallah wendt crisis bij Standard af met goal tegen 10 Kortrijk-spelers

Lamkel Zé (Kortrijk): "Het was een match die werd bepaald door details. Het is jammer van die rode kaart, maar we verliezen als groep. We blijven werken."

Selim Amallah (Standard): "We hebben een goede wedstrijd gespeeld als team. Enkel het doelpunt ontbrak en dan ben ik blij dat het uiteindelijk toch nog viel. De ploeg kan op mij rekenen en ik ben tevreden dat ik kon helpen met een doelpunt vandaag."

Ronny Deila (Trainer Standard): "We hebben geweldige supporters en we willen iets terug doen voor hen. We zitten in geen makkelijke situatie en het zal tijd vergen om het gewenste niveau te bereiken. Vandaag was ik in elk geval tevreden over de prestatie. Er was discipline, organisatie en we hadden de meeste kansen."