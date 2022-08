LIVE: Casper Nielsen zet Club Brugge op rozen tegen Charleroi

Charleroi weet dat dit een ploeg is van een ander kaliber dan die waar het de afgelopen week van gewonnen heeft.

Als je de kansen hebt, moét je scoren. Zeker tegen de landskampioen. Na al het moois voor de goal van Mignolet kan Nielsen op aangeven van Skov Olsen aanleggen. Koffi is kansloos.

Daan Heymans ontsnapt aan geel. Skov Olsen is hem voorbij maar met een gezwinde sleur aan schouder en nek kan Heymans het spel stilleggen. Vergoote vindt een overtreding genoeg.

rust, 21 uur 35. Rust. Charleroi kwam na tien minuten op voorsprong en was ook daarna nog sterk. Na 25 minuten nam Brugge dan over en vooral Jutgla was daar de exponent van. Op vijf minuten tijd scoorde hij twee keer. Beide keren zag de verdediging van de thuisploeg er niet al te secuur uit. .