Hoefkens: "Boyata is een topprof, hij kan vanavond al starten"

vooraf, 08 uur 36. Hoefkens: "Nog veel ruimte voor verbetering". Na twee overwinningen op een rij gaat Carl Hoefkens nog niet zweven. De coach van Club Brugge is op zijn hoede voor de verplaatsing naar Charleroi. "We hebben nu 6 op 6, bij momenten met het voetbal dat we trachten te brengen." "Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Nu zijn we klaar voor de uitdaging op Charleroi. Dat is een goede, degelijke ploeg, die goed aan de competitie is begonnen. Het wordt geen gemakkelijke verplaatsing." .