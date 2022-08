LIVE: Vier wissels leveren Zulte Waregem geen kansen op in gesloten partij

Benbouali is vandaag niet de spits die Edward Still op hoopte. Na een anoniem uur wordt hij vervangen door Badji.

tweede helft, minuut 62. Benbouali is vandaag niet de spits die Edward Still op hoopte. Na een anoniem uur wordt hij vervangen door Badji. .

tweede helft, minuut 52. Essevee wil penalty. Fadera tovert aan de achterlijn en brengt de bal in drie keer voor doel. Vossen neemt het leer op de slof. De spits ziet handspel en schreeuwt om een penalty. De VAR grijpt niet in. .

Ciranni op Koffi. De eerste kans in de tweede periode is voor Zulte Waregem. Rechtsachter Ciranni duikt op in de zestien en haalt de trekker over. Koffie gaat goed plat. . tweede helft, minuut 48.