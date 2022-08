LIVE: Fadera opent de score voor Zulte Waregem na vlotte combinatie

Een eerste tegenprik van Charleroi. Zorgane kan niet goed afdrukken in de zestien. In een tweede aanvalsgolf staat Benbouali buitenspel.

Zulte Waregem komt voor de 2e keer dit seizoen als eerste op voorsprong in een wedstrijd. Dat is geleden van de openingsspeeldag tegen Seraing.

Edward Still is nog steeds op zoek naar de spits die de ploeg heel wat doelpunten kan bezorgen. Benbouali mag het - met steun van Gholizadeh - vandaag voor de tweede keer proberen als basisspeler.

De nederlaag van afgelopen zondag was niet meteen een heel harde klap. Nu draaien we de knop om. In eigen huis tegen Charleroi mogen we niet tevreden zijn met een punt.

Voor zowel Zulte Waregem als Charleroi was de seizoenstart niet spetterend. Essevee staat met 4 op 12 net boven de gevarenzone, Charleroi pakte 6 punten na zeges tegen Eupen en Seraing. Er wordt langs beide kanten best niet verloren vandaag.

vooraf, 15 uur 22. Het wordt moeilijk om het balbezit in handen te houden, want Zulte Waregem is een ploeg die meteen in de duels vliegt vanaf de eerste baltoets. Edward Still, trainer Charleroi.