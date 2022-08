LIVE: Leuven moet dubbele voorsprong met 10 verdedigen na donkerrood van doelpuntenmaker

OH Leuven was sterk uit de startblokken geschoten dit seizoen, maar na de 6 op 6 kon het tegen Antwerp en Club Brugge niks meer rapen. Op Sclessin wil Brys opnieuw de draad oppikken. Al zal Standard dat niet zomaar laten gebeuren. De Rouches hebben een driepunter nodig om opnieuw aansluiting te maken met het middenveld. Volg de wedstrijd hier of luister naar Radio 1.