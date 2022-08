LIVE: Publiek schreeuwt KVO naar voren, slotoffensief levert nog geen grote kansen op

Fase per fase

Fase per fase

clock 84' tweede helft, minuut 84. KVO wil een penalty. Ambrose zet voor, Janssens beroert de bal even met zijn arm. Die botste wel eerst tegen zijn buik, dus is het geen penalty.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij STVV, Robert Bauer erin, Daiki Hashioka eruit wissel substitution out Daiki Hashioka substitution in Robert Bauer

clock 78' tweede helft, minuut 78. Albanese gaat achter een vrije trap staan aan de rand van de zestien. Hij raakt het hoofd van een STVV-speler. De daaropvolgende hoekschop levert ook niets op.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij STVV, Aboubakary Koita erin, Stan Van Dessel eruit wissel substitution out Stan Van Dessel substitution in Aboubakary Koita

clock 77' tweede helft, minuut 77. Oostende dringt aan en pompt de bal in de zestien. Het leer moet maar eens goed vallen.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Het Oostendse publiek gelooft nog in een ommekeer en ziet de thuisploeg ook zijn best doen. Echt gevaarlijk is KVO nog niet geweest.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Hashioka zoekt Kagawa aan de tweede paal, maar vindt enkel een hoekschop. Die beroert Leistner opnieuw, maar dit keer is zijn poging helemaal niet gekadreerd.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Boya smakt stevig tegen de grasmat. De verdedigende middenvelder moet de impact van de klap even verwerkend aan de zijlijn.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Nick Batzner eruit wissel substitution out Nick Batzner substitution in Cameron McGeehan

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Oostende, Fraser Hornby erin, David Atanga eruit wissel substitution out David Atanga substitution in Fraser Hornby

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Oostende, Brecht Capon erin, Osaze Urhoghide eruit wissel substitution out Osaze Urhoghide substitution in Brecht Capon

clock 64' tweede helft, minuut 64. Driedubbele wissel. Vanderhaeghe heeft genoeg gezien en gooit meteen drie verse spelers tussen de lijnen. Capon, Hornby en McGeehan moeten voor de kentering zorgen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Okazaki gaat liggen in de zestien na licht contact. Staessens vindt het te weinig voor een elfmeter.

clock 61' tweede helft, minuut 61. KVO toont zich voor het eerst in de tweede periode. Ambrose zet een tegenaanval op. De laatste pas - in dit geval een hoge voorzet - is lang niet zuiver genoeg om gevaar te creëren.

clock 59' tweede helft, minuut 59.

clock 57' Bal in het aangezicht. Albanese trapt de bal vol in het aangezicht van Hashioka. Hij is even duizelig, maar kan verder. tweede helft, minuut 57. injury

clock 52' tweede helft, minuut 52. Hashioka rakelings naast. Hashioka rukt op en gaat voor eigen succes. Zijn gekruist schot uit een scherpe hoek gaat maar rakelings naast.

clock 49' tweede helft, minuut 49. STVV probeert een ingestudeerd nummertje op vrije trap, maar voor de puzzelstukjes in elkaar vallen, fluit Staessens voor een trekfout.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Nog 45 minuten is STVV verwijderd van een eerste overwinning dit seizoen. Houden de bezoekers hun voorsprong vast?